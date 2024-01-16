Yeniden kansere yakalanan Şimal'e arkadaşlarından ziyaret

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal'in beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcıya yakın arkadaşlarıyla moral buldu.

"Güzel Şimal'im, sağlıkla yepyeni başlangıçlara"

Şimal'in nişanlısı Necati Arıcı, son olarka şarkıcının 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla, aralarında Merve Özbey'in de bulunduğu arkadaşlarının ünlü ismi ziyarete geldiği anları yayınlayarak; "Güzel Şimal'im, sağlıkla yepyeni başlangıçlara. Seni çok seviyoruz, her şey bundan sonra daha güzel olacak" notunu düştü.

"Benim eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek olan dualarınız"

Ardından Şimal'in sevenleri için bir bilgilendirme mesajı da paylaşan Arıcı, şöyle yazdı:

Merhaba herkese. Bugün Şimal'in hastaneye yatışı yapıldı. Salı ya da çarşamba için ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Benim eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek olan dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimal'iniz aranıza dönmeyi bekliyor.