Yeraltı dizisi hangi gün? Yeraltı dizisinin son bölümünde neler oldu?
28 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen olan Yeraltı dizisi izleyici tarafından sevildi. İzleyiciler "Yeraltı dizisi hangi gün? Yeraltı dizisi son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Medyapım imzalı, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz gibi tecrübeli isimlerin kaleme aldığı Yeraltı, 28 Ocak’taki iddialı başlangıcının ardından çarşamba akşamlarının yeni aksiyon durağı haline geldi.
İhanet ve sadakat ekseninde şekillenen hikâye, 11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak 3. bölümüyle izleyiciyi daha derin bir güç savaşının içine çekmeye hazırlanıyor.
Son Bölümde (2. Bölüm) Neler Yaşandı?
İkinci bölüm, Haydar Ali ve Ceylan arasındaki bitmek bilmeyen hesaplaşmaya sahne oldu. Haydar Ali’nin Sultan ile evlilik yoluna girmesi, Ceylan’ı büyük bir yıkıma uğratırken; yüzük alışverişindeki sert yüzleşme, ikilinin arasındaki aşkın nefrete dönüşmeye başladığını kanıtladı. Ceylan, bu evlilik gerçekleşirse her şeyi Bozo’ya anlatmakla tehdit ederek Haydar Ali’yi köşeye sıkıştırdı.
Öte yandan, yer altı dünyasının baronu Bozo, büyük bir operasyonu önceden sezerek servetini şehirden kaçırdı. Merdan’ın "Gölge" adlı uluslararası bir ekibin şehre geldiği bilgisini vermesi ise yerel savaşın artık uluslararası bir boyuta taşınacağının ilk sinyali oldu.