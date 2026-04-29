"Yeraltı" dizisi oyuncusu Sümeyye Aydoğan'dan, rol arkadaşı Devrim Özkan ile aralarında tartışma çıktığı iddialarına yanıt
"Yeraltı" dizisi oyuncusu Sümeyye Aydoğan, rol arkadaşı Devrim Özkan ile set arkasında gerginlik yaşadıkları yönündeki iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...
NOW platformunun dikkat çeken yapımlarından biri olan "Yeraltı" dizisinin setinde, oyuncular arasında gerginlik yaşandığına dair bir süredir magazin kulislerinde çeşitli iddialar yer alıyordu. Dizinin oyuncularından Sümeyye Aydoğan, rol arkadaşı Devrim Özkan ile aralarında sorun olduğu yönündeki bu söylentilere açıklık getirdi.
SÜMEYYE AYDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Habertürk'ün haberine göre, önceki akşam Arnavutköy’de bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen Sümeyye Aydoğan, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette konuya dair şu ifadeleri kullandı:
"Öyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir durum yaşansaydı mutlaka duyardınız. Yalan yanlış haberler."
İDDİALARIN GEÇMİŞİ
Söz konusu iddialar geçtiğimiz şubat ayına dayanıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan bilgilere göre tartışma, dizinin erkek başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş’a yöneltilen bir soruyla başlamıştı. İddiaya göre Aktaş’a, partneri olarak kimi görmek istediği sorulduğunda "Sümeyye Aydoğan" yanıtını vermesi, kuliste bir huzursuzluğa yol açtmıştı.
SETTE YAŞANAN 'KRİZ' İDDİASI
Yine aynı söylentiler dahilinde; bu gelişme üzerine Devrim Özkan’ın kuliste tepki göstererek seti terk ettiği öne sürülmüştü. Uzun süredir sessizliğini koruyan taraflardan gelen bu ilk açıklama, sette kriz olduğu yönündeki spekülasyonları yalanlamış oldu.