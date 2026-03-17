Yeraltı dizisine yeni oyuncu! Orhan Becerir kadroda

"Yeraltı" dizisinin genişleyen dünyası, kadrosuna eklenen genç ve dinamik isimlerle hikayesini güçlendiriyor. Aksiyon ve gerilim dozunun her hafta arttığı yapımda, bu kez hikayenin kilit noktalarından birine dokunacak yeni bir karakter izleyiciyle buluşuyor.

Yeni Karakter: Kaan

Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce "Tek Yürek" ve "Kirli Sepeti" gibi başarılı yapımlarda sergilediği performansla dikkat çeken Orhan Becerir, diziye Kaan karakteriyle giriş yapıyor. Kaan, hikaye örgüsünde oldukça kritik bir konumda yer alacak çünkü dizinin kilit isimlerinden İsmail’in oğlu olarak karşımıza çıkacak.

Kaan'ın gelişiyle birlikte İsmail'in geçmişi ve aile bağları daha derinlemesine işlenecek. Babasıyla olan ilişkisi ve yeraltı dünyasının karanlık atmosferine nasıl uyum sağlayacağı, önümüzdeki bölümlerin ana merak unsurlarından biri olacak gibi görünüyor.

Murat Öztürk'ün yönettiği ve Berna Aruz'un senaryosunu kaleme aldığı dizide Orhan Becerir’in, dramatik yeteneğini aksiyon sahneleriyle birleştirmesi bekleniyor. Genç oyuncunun bu önemli rolle kariyerinde yeni bir ivme yakalaması öngörülüyor.