Yeraltı dizisinin Ceylan’ı Devrim Özkan’dan set pozları
"Yeraltı" dizisinde Ceylan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Özkan'ın setten paylaştığı kamera arkası kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
NOW TV ekranlarında her çarşamba izleyiciyle buluşan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, canlandırdığı Ceylan karakteriyle hem oyunculuk gücünü hem de estetik duruşunu sergilemeye devam ediyor.
Ünlü oyuncunun setten paylaştığı yeni kareler, kısa sürede sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Dizinin duygusal derinliği yüksek sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanan Özkan, kamera arkasındaki samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
Devrim Özkan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, takipçileri ve sanat dünyasından dostları tarafından adeta mesaj yağmuruna tutuldu.