Yeraltı dizisinin Haydar'ı Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

NOW ekranlarının iddialı yapımı Yeraltı dizisiyle kariyerinde adeta yeni bir zirve yaşayan Deniz Can Aktaş, sergilediği performansla 2026 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Dizide hayat verdiği Ali Haydar karakteri, hem sert mizaçlı bir intikam öyküsünü hem de derin bir duygusal boşluğu aynı anda barındıran yapısıyla izleyiciyi her hafta ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Karizmatik duruşunun yanı sıra karakterin yaşadığı içsel çatışmaları başarıyla yansıtan oyuncu, bu projeyle birlikte oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Yeraltı dizisinin Haydar Ali Aslan kimdir?

Ailesini kaybettikten sonra çocuk yaşta yurt dışına gitti ve yıllarını Avrupa’da geçirdi. Yakın dövüş eğitimi aldı. Akıllı, kararlı ve titiz; sevdiklerine karşı saf ve temiz kalpli. En büyük zaafı kardeşi Melek, kalbi Ceylan. Bozo onun için hem dost hem rakip.

Deniz Can Aktaş kimdir?

İstanbul’da 28 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, aslında Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği mezunudur. Mühendislik eğitimi almasına rağmen sanata olan tutkusu onu kamera önüne taşımış ve 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle profesyonel oyunculuk dünyasına adım atmasını sağladı.

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren disiplinli çalışma tarzıyla dikkat çeken Aktaş, romantik komediden aksiyona, dramdan dönem işlerine kadar pek çok farklı türde rüştünü ispat etti.

Oyuncunun filmografisine bakıldığında Hayat Bazen Tatlıdır, Avlu, Aşk Ağlatır ve Menajerimi Ara gibi popüler yapımlar göze çarpmaktadır. Özellikle Kasaba Doktoru ve büyük bir hayran kitlesine ulaştığı Hudutsuz Sevda projeleri, onun dramatik rollerdeki başarısını perçinledi.

Televizyon ekranlarının yanı sıra Bandırma Füze Kulübü gibi sinema filmlerinde de boy gösteren Aktaş, tiyatro sahnelerinde de Romeo ve Juliet gibi önemli eserlerde yer alarak performans sanatlarının her alanında varlık göstermeye devam etmektedir.