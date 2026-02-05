Yeraltı dizisinin Melek'i Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Kaç yaşında?

NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi, sadece hikayesiyle değil, genç yeteneklerin devleştiği kadrosuyla da gündemden düşmüyor. Dizide, karanlık suç dünyasının ortasında masumiyetin simgesi olan Melek karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, sergilediği performansla adeta parlıyor.

Yeraltı Dizisinde Melek Kimdir?

Dizide Melek, ailesini hiç tanımadan büyümüş, zorluklar içinde kendine bir yol çizmeye çalışan genç bir kızı canlandırıyor. Ağabeyi Haydar Ali ve Ceylan ile kurduğu sarsılmaz bağ, onun bu karanlık dünyadaki en büyük tutamağı. Fedakarlığı ve saflığıyla dikkat çeken Melek, aynı zamanda dizinin gidişatını değiştirecek bazı gizemlerin de merkezinde yer alıyor.

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 11 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Lise eğitimine devam eden genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken reklam filmleriyle adım attığı profesyonel dünyada basamakları hızla tırmandı. 1.65 cm boyunda ve yaklaşık 55 kg olan oyuncu, disiplinli çalışma tarzıyla biliniyor.

Kariyer Yolculuğu ve Öne Çıkan Dizileri

Ülkü Hilal Çiftçi, çocuk yaşlardan itibaren Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarında önemli roller üstlenerek büyük bir tecrübe kazandı. Özellikle Dönence dizisindeki "Gülce" karakteriyle kazandığı ödüller ve sergilediği üstün dram yeteneği, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. İşte yer aldığı bazı önemli projeler:

Yeraltı (2026): Melek karakteriyle kariyerinin en olgun dönemini yaşıyor.

İnci Taneleri (2024-2025): Ayça rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Dönence (2023): Asperger sendromlu bir genci canlandırdığı Gülce karakteriyle büyük övgü topladı.

Tozkoparan İskender: Duygu karakteriyle genç izleyicinin sevgisini kazandı.

Arka Sokaklar ve Karadayı: Kariyerinin ilk yıllarında çocuk oyuncu olarak yer aldığı kült dizilerdir.