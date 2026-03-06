'Yeraltı' dizisinin oyuncusu Devrim Özkan, Shane Larkin ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'AŞK' İDDİALARINI YALANLADI

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek, hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

LUCAS TORREİRA İLE AŞK YAŞIYORDU

Öte yandan oyuncu, daha önce Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2023 yılının Mart ayında aşk yaşamaya başlayan çift, iki yıl boyunca sık sık ayrılıp barışmalarıyla dikkat çekmişti.

2024'ün başında sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak yollarını ayıran ikili, aynı yıl içinde yeniden bir araya gelmişti. Ancak 2025'in ilk aylarında ikinci kez ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, yaz aylarında bir kez daha barışsa da bu birliktelik de kısa sürdü ve ikili, üçüncü kez yollarını ayırmıştı.

Son ayrılığın ardından Torreira, Özkan'ı sosyal medyada yeniden takip ederek barışmak için bir adım atsa da ünlü oyuncu, bu hamleye karşılık vermedi.