Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan ve Haydar Ali'si Deniz Can Aktaş aşk mı yaşıyor?
Now TV ekranlarında bu sezon fırtınalar estiren, reyting listelerini altüst eden fenomen dizi "Yeraltı", geçtiğimiz günlerde nefes kesen bir bölümle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara verdi. Ancak dizinin ekrandaki yüksek gerilimli ve tutkulu hikayesi bitmiş olsa da, başrolleri hakkındaki dedikodu kazanları asıl şimdi kaynamaya başladı!
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'Yeraltı' dizisi sezon finali yapar yapmaz dizinin başrolleri hakkında aşk iddiaları yayıldı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri gündeme geldi.
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İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada gündem oldu.
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İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde ele ele görüntülendi.
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Fotoğrafların ardından Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinden henüz resmi bir yalanlama ya da doğrulama açıklaması gelmedi.