Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra görüntülendi
‘Kapıcılar Kralı’, ‘Tosun Paşa’, ‘Milyarder’, ‘Namuslu’ ve ‘Zübük’ gibi Türk sinemasının unutulmaz klasikleriyle hafızalarda yer edinen usta aktör Bilge Zobu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Peki, Bilge Zobu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Elele Online
Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.
1932 doğumlu sanatçının son hali sevenlerini duygulandırırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
BİLGE ZOBU'NUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Bilge Zobu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BİLGE ZOBU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
7 Eylül 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul doğumlu Bilge Zobu'nun tam ismi Mehmet Nuri Bilge Zobu'dur. Bilge Zobu'nun dayısı tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'dur. Ayrıca sinema oyuncusu Melike Zobu'nun amcasıdır. Kemal Sunal filmlerinde yardımcı oyuncu rollerinde yer almıştır.