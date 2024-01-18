Yeşilçam güzeli Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

1967 senesinde Milliyet Gazetesi tarafından yapılan güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant evlendi. Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

"Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum"

Ünlü sanatçı "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.