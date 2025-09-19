Yeşilçam güzeli Türkan Şoray'dan yaza veda pozları
'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim' gibi Yeşilçam'a damga vuran unutulmaz filmleriyle 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kuran usta oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmleriyle tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran usta oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
Usta sanatçı, son olarak “Yazdan” notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Türkan Şoray, hayranlarının merak ettiği bir konuya, dizilerde neden yer almadığına açıklık getirmişti.
Usta sanatçı, yaşına uygun rollerin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Dizilerde de hep çok genç isimler, 25 yaşından sonra artık çocuklu kadın oynanıyor. Belli bir yaştan sonra daha ikinci, üçüncü, dördüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Beni o hâlimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım, diye düşünüyorum.”