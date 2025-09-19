Yeşilçam güzeli Türkan Şoray'dan yaza veda pozları

Usta sanatçı, yaşına uygun rollerin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dizilerde de hep çok genç isimler, 25 yaşından sonra artık çocuklu kadın oynanıyor. Belli bir yaştan sonra daha ikinci, üçüncü, dördüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Beni o hâlimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım, diye düşünüyorum.”