Yeşilçam müziklerinin usta ismi Zafer Dilek hayatını kaybetti
Müzik dünyasının değerli isimlerinden, usta müzisyen Zafer Dilek, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
Elele Online
Türk müziğinin önemli isimlerinden, usta müzisyen Zafer Dilek, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ölümü sevenlerini yasa boğan Dilek, özellikle Kemal Sunal filmlerine kattığı "Çarşambayı Sel Aldı", "Yekte", "Tokat Sarması" ve "Dilo Dilo Yaylalar" gibi unutulmaz melodilerin yapımında görev almasıyla tanınıyordu.
Gece Muhabiri'nin haberine göre geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınan usta müzisyen, tedavi gördüğü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Zafer Dilek'in cenazesi, 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek törenin ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.