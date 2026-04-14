Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Arif Ertan Güntav’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat dünyasında derin üzüntüye neden olan vefat haberinin ardından, cenaze törenine ilişkin detaylar da netlik kazandı.

ARİF ERTAN GÜNTAV NEDEN ÖLDÜ?

Arif Ertan Güntav’ın neden öldüğü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Film-San Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamada, Arif Ertan Güntav’ın sektördeki çok yönlü kimliğine dikkat çekildi. Hem kamera önünde sergilediği performanslarla hem de set arkasındaki disiplinli ve titiz çalışmalarıyla tanınan usta ismin, sinema dünyasında saygı gören bir yer edindiği vurgulandı.

Vakıf tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yeşilçam’ın değerli ismi Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

CENAZE TÖRENİ ÜSKÜDAR’DA YAPILACAK

Usta sanatçı Arif Ertan Güntav’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da belli oldu. Buna göre Güntav, bugün ikindi namazının ardından Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verilecek.

ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR?

Türk sinemasının farklı alanlarında görev almış deneyimli bir isim olan Arif Ertan Güntav, hem oyuncu hem de prodüksiyon amiri olarak birçok projede yer aldı. Kariyeri boyunca Yeşilçam’ın üretken dönemlerine tanıklık eden Güntav, sinema sektöründe çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınan isimler arasında gösterildi.

Uzun yıllar boyunca setlerin hem önünde hem de arkasında aktif rol üstlenen Güntav, Türk sinema tarihinde emek veren kuşaklar arasında saygıyla anılan isimlerden biri olarak yerini aldı.