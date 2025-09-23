Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz ‘Ah Nerede’ ve ‘Vahşi Gelin’ gibi filmlerle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yeni pozunu paylaştı. 23 Eylül 2025 Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülşen Bubikoğlu, son paylaştığı karelerle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri büyüleyen usta oyuncu, binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. sık okunanlar Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi Kader matrisi numaraları ne anlatır? Uyumluluğa nasıl bakılır? astro haber 24 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 23 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 22 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin İlk kez baba olan oyuncu Serkan Keskin babalığı anlattı Fahriye Evcen'den Londra pozları! Stilleri beğeni topladı Nurgül Yeşilçay, İzmir'de doğayla iç içe ev yaptırdı