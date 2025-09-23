Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz

‘Ah Nerede’ ve ‘Vahşi Gelin’ gibi filmlerle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yeni pozunu paylaştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Gülşen Bubikoğlu, son paylaştığı karelerle  gündeme geldi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri büyüleyen usta oyuncu, binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz - Resim : 1