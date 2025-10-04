Yeşilcam oyuncusu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda “Ölmek istemiyorum” diyerek yaşadığı zorlukları kamuoyuna anlatan ve sevenlerinden destek isteyen Recep Bülbülses, özellikle maddi sıkıntılarıyla gündeme gelmişti. Bu zor süreçte sevenlerinin yüreğini burkan açıklamalarıyla hatırlanan sanatçı, Türk sinemasının en üretken dönemlerinden birine damga vurmuştu.

60 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Recep Bülbülses, 60 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu olan Recep Bülbülses, sinema yolculuğuna 1983 yılında “Kardeşim Benim” filmiyle adım attı. 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın gözde oyuncuları arasına giren Bülbülses, 60’tan fazla filmde rol aldı ve dört filmde başrol koltuğuna oturdu.

“Acıların Çocuğu” (1985) ve “Patroniçe” (1987) gibi yapımlarda sergilediği unutulmaz performanslarla sinemaseverlerin hafızasına kazındı. Sadece oyunculuk değil, sonrasında müzik alanında da sahneye çıkarak yoluna devam etti.

Sinemadaki başarısına rağmen özel hayatında maddi zorluklar yaşayan sanatçının, zaman zaman kamuoyuna yansıyan yardım çağrıları büyük ses getirmişti. “Ölmek istemiyorum” sözleri, sadece bir sağlık çığlığı değil, aynı zamanda hayat mücadelesinin de bir yansıması olmuştu.