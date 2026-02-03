Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı

Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve birçok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman son haliyle gündeme geldi.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı.

Sanatçının rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

Sıcak Tatlı Yaz, Kıskaç, Sarhoş, Çağdaş Bir Köle, Şüphe, Bir Çember Kırılırken, Işıkta Kaybolanlar, Yirmidört Saat, Kocamın Karısı, Sis, Meçhul Tohum, Kırmızı Gece, Belki Yarın, Garip Bir Cinayet, Atlı Karınca, Fosforlu, Bir Yabancı, Hoşçakal, Issızlığın Ortasında, Ölümüne Sevda, Bir Sevgi Anonsu, Mum Kokulu Kadınlar, Tersine Akan Nehir, Yangın Ayşe, Canısı, Marziye, Hain Geceler, İbret, Sensiz Yaşanmaz, Oğlum İçin.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK YAŞAM SÜRÜYOR

Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2011 yılında mesleği tamamen bırakan Parman, hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiriyordu.

ALZHEIMER'A YAKALANDI

Annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşayan Sevtap Parman Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.