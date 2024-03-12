Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edilmişti... Oğlundan açıklama geldi
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği iddia edildi. Öztan'ın oğlu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın’ın başrolde olduğu birçok filmde rol alan Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
Kolon kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun oğlu annesinin entübe edildiği haberlerini yalanladı.
"ANNEM ÇOK ŞÜKÜR İYİ"
Habertürk'te yer alan habere göre, Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak annesinin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz."
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu.