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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile paylaşım: Sevginin gücüne inanıyorum
Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Filiz Akın 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akın, eşi Sönmez Köksal ile sarıldıkları videoyu yayınlayarak "Sevgililer günü değil Sevginin gücüne inanıyorum ben" notunu düştü.
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Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş Filiz Akın sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Usta oyuncu son olarak 14 Şubat'ta 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile paylaşım yaptı. Akın paylaşımına "Sevgililer günü değil , SEVGİNiN GÜCÜ ne inanıyorum ben. Eğer oğlumun, eşimin, sevenlerin yolladıkları bu güçlü duygu olmasaydı bugün hayatta olamazdım. İyi ki varsınız" notunu düştü.
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Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Filiz Akın, hikaye kısmında da eşinden çiçek aldığı kareyi yayınladı.
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Akın'ın gönderisi 30 binin üzerinde beğeni aldı.