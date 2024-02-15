Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile paylaşım: Sevginin gücüne inanıyorum

Usta oyuncu son olarak 14 Şubat'ta 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile paylaşım yaptı. Akın paylaşımına "Sevgililer günü değil , SEVGİNiN GÜCÜ ne inanıyorum ben. Eğer oğlumun, eşimin, sevenlerin yolladıkları bu güçlü duygu olmasaydı bugün hayatta olamazdım. İyi ki varsınız" notunu düştü.