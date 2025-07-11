Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sezonu Bodrum'da açtı

Türk sinemasının efsane isimlerinden, "Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak anılan Gülşen Bubikoğlu, eşi ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından uzun süredir gözlerden uzak ve derin bir üzüntü içinde yaşamını sürdürüyordu. "

Ancak, Yeşilçam'ın sevilen yıldızı, yaz mevsimini karşıladığı Bodrum'dan sevindirici bir dönüş yaparak hayranlarını mutlu etti. Uzun bir aradan sonra sosyal medya hesaplarından yeni görüntülerini paylaşan Bubikoğlu, enerji dolu pozlarıyla dikkat çekti.

Paylaşımına "Moralleri sağlam tutmak lazım, sevgiyle iyi bir yaz olsun" notunu düşen Gülşen Bubikoğlu, bu olumlu mesajıyla takipçilerinden büyük beğeni ve sevgi dolu yorumlar aldı.

Gülşen Bubikoğlu'nun bu yeni enerjisinin ve mutluluğunun en büyük kaynağı ise torunları oldu. Başka bir paylaşımında, torunlarıyla birlikte deniz keyfi yaptığı neşe dolu anları gösteren Bubikoğlu, bu içten karelerle duygularını dile getirdi:

"Bol yüzme, D vitamini, torunların anneannelerine kattıkları dinamizm… Daha ne olsun (yaşanılan onca derin mutsuzluklara rağmen)."

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçen sene 88 yaşında hayatını kaybetmişti.Gülşen Bubikoğlu ise eşinin vefatının birinci yılında sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak onu anmıştı.