Yeşilcam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'ndan nostaljik paylaşım

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikâh masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, 1977'de kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına almıştı. 'Gırgıriye', 'Ah Nerede', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynamıştı.