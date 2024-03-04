Yeşilcam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'ndan nostaljik paylaşım

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu güzelliği sosyal medyada gündem oldu Bubikoğlu, resmen yıllara meydan okuyor. Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Gülşen Bubikoğlu son olarak Instagram hesabından "Nostalji" notuyla yayınladığı fotoğrafla takipçilerini geçmişe götürdü. Bubikoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu, peş peşe gelen binlerce yorumun ardından gönderisini yorumlara kapadı.
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikâh masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, 1977'de kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına almıştı. 'Gırgıriye', 'Ah Nerede', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynamıştı.