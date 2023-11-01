Yeşilçam yıldızı Itır Esen sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından olan 'Gülen Gözler' ve 'Aile Şerefi' gibi filmlerde yer alan usta oyuncu Itır Esen, yaz aylarında sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.

"GERİ DÖNDÜM"

Ünlü isim, geçirdiği zor günlerin ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sözlerine, "Geri döndüm" diyerek başlayan oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler."

Itır Esen'in paylaşımına birçok ünlü isimden "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Itır Esen (@itiresen)'in paylaştığı bir gönderi

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Esen de bu paylaşıma teşekkür etti ve "Dualarınızı bekliyorum" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Uzun süredir omurgasındaki eğrilikten şikayetçi olan 66 yaşındaki Esen, özel bir hastanede altı saat süren bir ameliyat geçirmişti.