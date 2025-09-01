Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, Kaş tatilinden paylaştı: "Güzelliği beni büyüledi"
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme geldi. Şoray, Kaş tatilinden fotoğraflarını "Turistik ilçemiz Kaş’ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray, yaz tatilinden paylaştığı fotoğraflarla magazin gündemine geldi. Şoray, gittiği Kaş'ta çekilen renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımına, "Turistik ilimiz Kaş'ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi" notunu ekleyen usta oyuncunun tatil fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türkan Şoray, geçtiğimiz aylarda Bircan Usallı Silan'ın yazdığı "Türkan ve Hayat" kitabının söyleşisinde çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.
Söyleşide "sinema büyüsü" hakkındaki düşüncelerini paylaşan Şoray, bu büyünün samimiyetten kaynaklandığını düşündüğünü belirtmişti. Şoray, kendisinin de aldatıldığını açıklayarak magazin gündemine damga vurmuştu.