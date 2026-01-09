Yeşilçam yıldızıydı... Usta oyuncu şimdi simit satarak geçimini sağlıyor

Sanat hayatının en verimli dönemlerini geride bırakırken, son üç yıl içinde ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Beynine pıhtı atması, bağırsak kanseri ve ardından geçirdiği kalp krizi, Katıoğlu’nun hem fiziksel sağlığını hem de mesleğini etkiledi. Özellikle diksiyonunun bozulması, bir oyuncu için en büyük sermayesi olan sesini ve hitabetini kullanmasını zorlaştırdı.