Yeşilçam yıldızıydı... Usta oyuncu şimdi simit satarak geçimini sağlıyor
Çok sayıda film ve dizide rol alan Bülent Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatından uzaklaştı. Dostlarının desteğiyle tezgah açan Katıoğlu, simit ve çay satarak geçimini sağlıyor.
Yeşilçam’ın tozlu raflarından Antalya’nın güneşli sokaklarına uzanan, hüzün dolu bir hayat hikayesi bugünlerde Bülent Katıoğlu ile gündeme geldi.
Kariyeri boyunca 100’den fazla yapımda rol alan, figüranlıktan yapımcılığa kadar sinemanın her aşamasında ter döken 55 yaşındaki Bülent Katıoğlu, şimdilerde yaşam mücadelesini bir simit tezgahının başında veriyor.
Gaziantep’te doğan ancak çocukluğu İstanbul’da geçen Katıoğlu, sinema dünyasına henüz küçük bir çocukken figüran olarak adım attı. Yıllar içinde diyaloglu roller alarak kendini geliştiren sanatçı, Ferhan Şensoy’un bir oyununu izledikten sonra tiyatroya gönül verdi ve bu alanda da uzun yıllar emek harcadı.
Sanat hayatının en verimli dönemlerini geride bırakırken, son üç yıl içinde ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Beynine pıhtı atması, bağırsak kanseri ve ardından geçirdiği kalp krizi, Katıoğlu’nun hem fiziksel sağlığını hem de mesleğini etkiledi. Özellikle diksiyonunun bozulması, bir oyuncu için en büyük sermayesi olan sesini ve hitabetini kullanmasını zorlaştırdı.