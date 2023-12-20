Yeşilçam yıldızları buluştu! Filiz Akın, Türkan Şoray'ı evinde ziyaret etti

Yeşilçam yıldızlarından Filiz Akın, Türkan Şoray'ı evinde ziyaret etti. Akın o anları, sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Yeşilçam yıldızları buluştu! Filiz Akın, Türkan Şoray'ı evinde ziyaret etti

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Çok sayıda ameliyat olan Akın, geçtiğimiz günlerde de hastaneye yatmıştı. Sağlığına kavuşan ünlü isim, arkadaşı Türkan Şoray'ın evine gitti.

 "Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle"

Türkan Şoray'ı evinde ziyaret eden Akın, o anları sosyal medya hesabından bir reels videosu olarak paylaştı.

Akın videoya, "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notunu düştü. 

 

 
 
 
 
 
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