Yeşilçam yıldızlarından Itır Esen sevenlerinden dua istedi

Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan Yeşilçam’ın birçok başarılı filminde oynayan 66 yaşında olan Itır Esen’den üzücü bir paylaşım geldi. Usta oyuncunun bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Kendisi için kan bağışı yapıldığı bir paylaşımı gören Esen, sevenlerinden dua istedi.

"Hastanede kan ihtiyacı olabilir"

Usta oyuncunun ameliyat olacağını duyuran Murat Özen, "Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir. Itır Esen için o rh pozitif kan lazım" ifadelerini kullandı.

"Dualarınızı bekliyorum"

Özen'in paylaşımına cevap veren usta oyuncu ise "Dualarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim kardeşim" ifadelerini kullandı.