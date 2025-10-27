Yeşilçam yıldızlarından Suna Selen evinin kapılarını ilk kez açtı! Tarih kokan evi dikkat çekti

Suna Selen'in özel hayatındaki önemli bir dönüm noktası, "Hababam Sınıfı" serisinin efsanevi oyuncusu Münir Özkul ile yaptığı evliliktir. İkili, 1965 yılında nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik 6 yıl sürdükten sonra sona ermiş ve Suna Selen kendi yolunu çizdi.