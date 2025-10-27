Anasayfa Magazin Yeşilçam yıldızlarından Suna Selen evinin kapılarını ilk kez açtı! Tarih kokan evi dikkat çekti
Yeşilçam yıldızlarından Suna Selen evinin kapılarını ilk kez açtı! Tarih kokan evi dikkat çekti
Evrim Akın'ın sunduğu "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının bu haftaki özel konuğu, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Suna Selen oldu. Usta sanatçı, adeta tarih kokan ve antika eşyalarla, yüzyıllık anılarla dolu 3 oda 1 salon evinin kapılarını izleyicilere açtı.
1 / 11
Yeşilçam'ın unutulmaz ve saygın isimlerinden Suna Selen, uzun oyunculuk kariyeri ve özel yaşamıyla Türk sinemasının iz bırakan sanatçıları arasında yer alıyor.
2 / 11
Suna Selen'in özel hayatındaki önemli bir dönüm noktası, "Hababam Sınıfı" serisinin efsanevi oyuncusu Münir Özkul ile yaptığı evliliktir. İkili, 1965 yılında nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik 6 yıl sürdükten sonra sona ermiş ve Suna Selen kendi yolunu çizdi.
3 / 11
Usta sanatçı Suna Selen, Evrim Akın'ın sunduğu "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının bu haftaki özel konuğu oldu.
4 / 11
Suna Selen'in evinde göze çarpan ilk detaylar, odaya yayılan huzurlu ve samimi atmosferi yansıtmaktıyor. Salon, yeşil bir manzaraya açılan konumuyla oldukça sevimli ve iç açıcı.