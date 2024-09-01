Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

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Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti - Resim : 1

Yeşilçam efsanelerinden Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti - Resim : 2

80'li ve 90'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirmişti.

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Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti - Resim : 3

Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti - Resim : 4

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diyen usta sanatçı, haziran ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.