Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Akın, üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla kendisinden alındığını açıkladı.

"Yarın daha iyi olacak"

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

"Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

Ses tellerinden parça alınmıştı

Ses tellerinde sorun yaşayan sanatçının daha önce boğazından bir parça alınmıştı. Alınan parçanın tahlil sonuçlarının temiz çıkması hayranlarını sevindirmişti.