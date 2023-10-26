Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'ın bayram coşkusu: Bayraklarımızı asalım

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, evinin balkonuna Türk bayrağını astığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şoray, "Cumhuriyet çok yaşa" notunu ekledi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'ın bayram coşkusu: Bayraklarımızı asalım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala bayraklar asılmaya başladı. Oyuncu Türkan Şoray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin balkonuna astığı Türk bayrağı ile poz verdi.

"CUMHURİYET ÇOK YAŞA"

Şoray yaptığı fotoğraf paylaşımına, "Bayraklarımızı asalım, Cumhuriyet çok yaşa" notunu düştü. 

Söz konusu kareye 15 binden fazla beğeni yağdı.

 
 
 
 
 
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