Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Rıza Pekkutsal yaşamını yitirdi

Televizyon izleyicisinin Kemal Sunal filmlerinden de aşina olduğu sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti. Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." dedi.

Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Bucamızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/BQwoO0xCX6 — Erhan Kılıç (@bucaerhankilic) August 16, 2022

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal 1 Ocak 1935 İzmir doğumluydu. Wikipedia'daki biyografisine göre sanat yaşamına Buca halkevinde başlamış ve İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim görmüştü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca tiyatrosunda çalıştı. İlk rol aldığı film Cibali Karakolu oldu. 1971 - 1979 arası seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol aldı ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son 2007 yılında Sıfır Dediğimde filminde rol almıştı.