Yeşilçam’ın gülen yüzü Saadet Gürses’ten yardım çağrısı: Hakkınızı helal edin
Yeşilçam'ın gülen yüzü olarak bilinen, maddi krizle boğuşan ünlü oyuncu Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yürekleri sızlatan bir açıklama yaptı.
'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi çok sayıda yapımda yer alan usta oyuncu Saadet Gürses, sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini üzdü. Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Gürses'in borç batağında yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.
"BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"
Gürses, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Sevenlerine yardım çağrısında bulunan ünlü oyuncunun paylaşımı duygulandırdı. Maddi zorluklar yaşadığını belirten usta isim, yayımladığı videoda; ''Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım."
"Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullandı.
