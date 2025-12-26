Yeşilçam'ın ünlü ismi Necdet Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor

Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri olan Battal Gazi serisinde canlandırdığı "ZıpZıp" karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş'ten sevenlerini üzen haber geldi. Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan, özellikle Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Battal Gazi film serisindeki neşeli ve cana yakın 'ZıpZıp' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Necdet Kökeş, son günlerde yaşadığı dramatik sağlık sorunları ve zorlu yaşam koşullarıyla sevenlerini derinden üzdü.Yeşilçam'ın ünlü ismi Necdet Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor - Resim : 1

15 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILDI

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. Necdet Kökeş'in tedavisi devam ediyor.Yeşilçam'ın ünlü ismi Necdet Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor - Resim : 2

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nefes darlığı yaşayan Necdet Kökeş'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Yeşilçam'ın ünlü ismi Necdet Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor - Resim : 3