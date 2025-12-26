Yeşilçam'ın ünlü ismi Necdet Kökeş'in durumu ciddiyetini koruyor

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan, özellikle Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Battal Gazi film serisindeki neşeli ve cana yakın 'ZıpZıp' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Necdet Kökeş, son günlerde yaşadığı dramatik sağlık sorunları ve zorlu yaşam koşullarıyla sevenlerini derinden üzdü.

15 ARALIK'TA HASTANEYE KALDIRILDI

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı. Necdet Kökeş'in tedavisi devam ediyor.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nefes darlığı yaşayan Necdet Kökeş'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.