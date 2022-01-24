Yeşilçamın ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Yeşilçamın ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Muammer Keskin (@muammerkeskinsisli)'in paylaştığı bir gönderi

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

ROL ALDIĞI FİLMLER

İstiklal Uğrunda

Yetimler Ahı

Memiş İş başında

Leke

Murada Ereceğiz

Memiş Gangsterler Arasında

Gönülden Ağlayanlar

Talihsizler

Sevdalı Gelin

Ömrümün Tek Gecesi

Eceline Susamışlar

Çakır Emine'm

Bağrıyanık

Vatan ve Namus

Üsküdar İskelesi

Telli Kurşun

Ölüm Peşimizde

Kaldırım Çocuğu Kopuk

Fakir Şarkıcı

Civanmert

Cici Kâtibem

Aşk Hırsızı

Aliii

Çapkın Hırsız

Seviştiğimiz Günler

İki Damla Gözyaşı

Duvaksız Gelin

Boş Yuva

Avare Mustafa

Mahalleye Gelen Gelin

Sokak Kızı

Küçük Beyefendi

Kısmetin En Güzeli

Günahsız Aşıklar

Fosforlu Oyuna Gelmez

Fatoş'un Bebekleri

Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?

Çöpçatan

Belalı Torun

Cengiz Han'ın Hazineleri

Zoraki Milyoner

Zifaf Gecesi

Yavaş Gel Güzelim

Yaralı Aslan

Katır Tırnağı

Hop dedik

Bulunmaz Uşak

Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri

Bire On Vardı

Bazıları Dayak Sever

Barut Fıçısı

Badem Şekeri

Kiralık Koca

Tophaneli Osman

Tatlı Sert

Öpüşmek Yasak

Öp Annenin Elini

Muhteşem Serseri

Köye Giden Gelin

Koçum Benim

Kırk Küçük Anne

Kimse Fatma Gibi Öpemez

Keşanlı Ali Destanı

Halk Çocuğu

Galatalı Fatma

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi

Beş Şeker Kız

Varan Bir

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

Kanun Karşısında

Yıldız Tepe

Üç Kardeşe Bir Gelin

Sevişmek Yasak

Severek Ölenler

Seveceksen Yiğit Sev

Şenol Birol Gool

Şeker Hafiye

Şeker Gibi Kızlar

Kumarbaz

Korkunç İntikam

Hırsız

Bir Garip Adam

Altın Şehir

Yiğitler Ölmezmiş

Seni Bekleyeceğim

Ölüm Temizler

Kucaktan Kucağa

Kolsuz Kahraman

Karakolda Ayna Var

Koca Yusuf

Hedef Ankara

Fakir Çocuklar

Fabrikanın Şoförü

Ben Bir Sokak Kadınıyım

Bana Bela Derler

Avare Kız

Aşkın Kanunu

Allahaısmarladık Yavrum

Namusum İçin

Zilli Nazife

Ya Sev Ya Öldür

Yaprak Dökümü

Son Gece

Ömre Bedel Kız

Kız Kolunda Damga Var

Kiralık Kadın

Karakolda Ayna Var

Hırsız Prenses

Dolmuş Şoförü

Ayşecik (Canım Annem)

Ağa Düşen Kadın

Sürtüğün Kızı

Vuruldum Bir Kıza

Ezo Gelin

Öksüz

Nilgün

Köroğlu

Çöl Kartalı Şeyh Ahmet

Ana Hakkı Ödenmez

Vatan ve Namık Kemal

Menekşe Gözler

Erkek Fatma

Büyük Yemin

Boş Beşik

Sevenler Ölmez

Şoför Nebahat

Meçhul Kadın

Ham Meyva

Duyduk Duymayın Demeyin

Yarın Son Gündür

Solan Bir Yaprak Gibi

Satın Alınan Koca

Önce Sev Sonra Öldür

Mualla

Mahşere Kadar

Kerem ile Aslı

İki Ruhlu Kadın

Acı

Ekmekçi Kadın

Namus

Murat ile Nazlı

Toprak Ana

Ezo Gelin

Kızgın Toprak

Kambur

Gönülden Yaralılar

Dağdan İnme

Önce Vatan

Kuma

Kara Peçe

Ağrı Dağı Efsanesi

Ölmeyen Şarkı

Meryem ve Oğulları

Hatasız Kul Olmaz

İntikam Meleği / Kadın Hamlet

Yaşam Kavgası

Gelincik

Kanlı Nigar

Kaçak

Gülsüm Ana

Postacı

Nefret

Yılanların Öc

Japon İşi

Namusun Bedeli

Gün Ortasında Karanlık

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener

ALDIĞI ÖDÜLLER