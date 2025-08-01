Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Necati Bilgiç’in son hali hayranlarını üzdü

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necati Bilgiç, uzun yıllar süren sessizliğin ardından yeniden gündeme geldi. "Arabesk," "Davacı" ve "Çiçek Taksi" gibi pek çok önemli yapımda yer alan 72 yaşındaki Bilgiç, şu anda Bursa'da bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor.

Necati Bilgiç'in Zorlu Süreci

2012 yılında "Berlin Kaplanı" filmiyle ekranlara dönen ve bu rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Bilgiç'in hayatı, bu başarının ardından zorlu bir döneme girdi.

Dört yıl sonra geçirdiği açık kalp ameliyatı, sağlık durumunu etkiledi. Ameliyat sonrası başlayan psikolojik sorunlar, Bilgiç'e şizofreni teşhisi konulmasına neden oldu.

Zamanla içine kapanan ve gözlerden uzaklaşan usta oyuncu, bir hayranının huzurevinde çektiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla tekrar gündeme geldi. Sanatçının son halini gören sevenleri, "Sana ne olmuş usta?" gibi yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.