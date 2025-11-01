Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar, trafik kazasında hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden, karizması ve yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kuran usta oyuncu Engin Çağlar, Şişli'de yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ekol TV'de yer alan habere göre; usta oyuncu Engin Çağlar’a, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosiklet çarptı. Engin Çağlar, yaşamını yitirdi.
"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Film-San Vakfının Kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…"
BAKANLIKTAN ENGİN ÇAĞLAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımlandı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."