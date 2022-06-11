Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım! Hayranlarını yıllar öncesine götürdü

Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. 84 yaşındaki sanatçı, dönemin yıldız isimlerinin yer aldığı, Antalya Film Festivali yolculuğunda çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

EMEL SAYIN, HULUSİ KENTMEN, GÜLŞEN BUBİKOĞLU VE DAHA NİCE ÜNLÜ İSİM...



Yeşilçam efsanesi; Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Cemil Şahbaz, Ünsal Emre, Uğur Dündar, Emel Sayın, Aydemir Akbaş ve Cevdet Arıkan gibi çok sayıda ünlü sanatçının bulunduğu fotoğrafa, "Antalya Film Festivali hatırası" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cüneyt Arkın (@cuneytarkin1)'in paylaştığı bir gönderi

Usta sanatçının paylaşımı, hayranlarından kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, binlerce beğeni alan gönderiye; "Şampiyonlar Ligi", "Keşke biz de o yıllarda yaşasaymışız", "Fotoğraf ağırlığını tartacak kantar yok", "Harika bir fotoğraf", "Efsane kadro", "Ne güzel günler yaşamışsınız", "Hepsi de birbirinden şık", "Yıldızlar geçidi", "Hepsi de o kadar değerli ki" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.