Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam’ın sevilen yıldızlarından Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyor. Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat masasına yatan Akın, tedavi sürecini bitirdi. Usta oyuncu iyileşme sürecini yaşıyor.

"Tüm ilaç ve tedavilere rağmen"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son olarak paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

Üç gün yoğun bakımda kalmıştı

Yaklaşık altı ay ilkin sepsis sebebiyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a dönmüştü.

Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Akın, düzgüsel odaya alınmış ve tedavisinin devam edeceğini dile getirmişti.