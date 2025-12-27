Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş yoğun bakımda

Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 81 yaşındaki oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kökeş'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yüzlerinden Necdet Kökeş, Battal Gazi serisinde oynadığı “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazındı. 1944 doğumlu Kökeş, sinema kariyerinde sayısız filmde rol alarak Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve zor yaşam koşullarıyla gündeme gelen usta oyuncu, Yeşilçam emekçilerinin yaşadığı zorlukların da simgesi oldu.

ADANA’DAN YEŞİLÇAM’A UZANAN BİR HAYAT HİKAYESİ

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, 1962 yılında İstanbul’a gelerek Yeşilçam sinemasında şansını denemeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini “Leyla ile Mecnun” adlı filmde yaşayan Kökeş, kısa sürede Yeşilçam’ın aranan karakter oyuncularından biri haline geldi. “Battal Gazi”, “Hakanlar Çarpışıyor”, “Deli Dumrul” ve “Şaban Askerde” gibi macera ve tarihi filmlerde rol alarak, sinema izleyicisinin gönlünde taht kurdu.

“ZIPZIP” KARAKTERİYLE UNUTULMAZ OLDU

Necdet Kökeş’in Yeşilçam’daki en bilinen rolü, 1971-1974 yılları arasında çekilen “Battal Gazi” serisinde oynadığı “ZıpZıp” karakteri oldu. Cüneyt Arkın’la birlikte kamera karşısına geçen Kökeş, enerjik ve sempatik tavırlarıyla Türk sinemasında unutulmaz bir iz bıraktı. Bu rol, onun kariyerinde dönüm noktası oldu ve Yeşilçam’ın renkli dünyasında adını kalıcı olarak yazdırdı.