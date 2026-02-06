Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nevin Efe hayatını kaybetti
Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden ve son olarak yaşadığı atak nedeniyle hastaneye kaldırılan Nevin Efe'den acı haber geldi. Nevin Efe, 78 yaşında aramızdan ayrıldı...
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı sonrası tedavi gördüğü Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
78 yaşındaki sanatçı, bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah saat 11.00 sıralarında kaybetti.
Acı haberi, Nevin Efe’nin menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
"O GÜZEL İNSAN ARAMIZDAN AYRILDI"
En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı şu mesajla duyurdu:
Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında. Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…
NEVİN EFE KİMDİR?
Nevin Efe, Türk sinema ve televizyon oyuncusu. 5 Mart 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen usta oyuncu aslen İstanbullu.
Kariyer hayatına televizyon dizileriyle başlayan Efe, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biri olarak tanınan Efe Incir Reçeli (2011), Sahipli (2017), Siccin 3: Aşk, Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Yer Gök Aşk gibi birbirinden başarılı birçok yapımda rol aldı.
Usta oyuncu Nevin Efe son olarak Yankı dizisinde yer aldı. Uzun bir süredir KOAH rahatsızlığı ile mücadele eden usta sanatçıdan acı haber bugün geldi.