Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, 83 yaşında

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şevket Altuğ, 83'üncü yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜNDE POZ VERDİ

Altuğ, doğum günü pastası eşliğinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak yeni yaşını kutladı. Oyuncu, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, aslen Trabzon, Sürmenelidir. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanınmıştır. 1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.

Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu.

1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı. 2003'den sonra oyunculuğu bıraktı.