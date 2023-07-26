Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabından duyurdu.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol almıştı.

AA'nın haberine göre Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.