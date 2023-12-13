Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti
Türk sinemasına yıllarca emek veren, 2015 yılında 34. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen ünlü yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti.
Türk sinemasına sayısız eser bırakmış ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti.
"Babama Covid teşhisi konuldu"
Sarıyer Eftal Hastanesi’nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz’in kızı Işık Atadeniz "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yönetmenin cenaze töreninin yarın yapılacağı, Aşiyan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.
"Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik"
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Zafer Algöz, 'Yeşilçam’ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin' mesajını paylaştı.