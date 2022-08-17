Yeşilçam'ın yıldızlarından Harika Avcı, "Öldü!" haberlerine sitem etti

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Harika Avcı’nın son zamanlarda zor günler geçirdiği konuşuluyordu. 80'li yılların aranan isimlerinden olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Harika Avcı, hakkında çıkan "Öldü!" haberlerine tepki gösterdi. Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine sinirlenen Avcı, tepkisini şu açıklamayla dile getirdi:

"REYTİNG İÇİN GÖZÜNÜZ DÖNÜYOR"

“Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ‘Ulaştım programa gelecek’ dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da ‘Geleceğim’ dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor. Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür.”

Harika Avcı ayrıca “kendisine oynanan oyunlar” yüzünden mesleğinden uzak kaldığını açıkladı: “Neden ortalarda olmadığım ve özel hayatım kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Dünden bugüne üzerime oynanan oyunları konuşun, yazın. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın.”

"ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR"

Ünlü isim, uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediğine ilişkin haberler sonrasında da açıklamada bulunmuştu.

"Zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil." diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim... Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı birtakım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim. Rica ediyorum; hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle... İlginiz için çok çok teşekkür ederim."