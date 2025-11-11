Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla sevgili oldu

2017'de mide küçültme ameliyatı sonrası iki yılda 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, hem ekranlardaki başarılı projeleriyle hem de özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor.

30 YIL SONRA GELEN AŞK

51 yaşındaki ünlü oyuncu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladı.

"İLK TANIŞTIĞIMIZDA ÇOCUKTUK"

Bozoğlu, Instagram postuna, "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka..." mesajını yazdı.

Bozoğlu, aşkını ilan ettiği mesajın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Devamını sen benden güzel anlatmışsın; 'İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben Lise 1, o orta son. İlk öpücük. Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de kolejdeydi. İkimiz de hatırlamıyoruz birbirimizle nasıl haberleştik de o gece İzmir’de buluştuk. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte... İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika’ya döndüm. Yine koptuk. Aradan geçti 30 küsur sene. Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl... Liseli aşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına.