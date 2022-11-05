Yetenekli Bay Bale

Yazı: Baran Alışkan

Christian Bale, beyaz perdede hayat verdiği sayısız karakterle adeta sinemanın yaşayan süper kahramanı. Bale, rolü için öngörülmez değişimler yaşamayı ve role kendini adamayı başaran, nihayetinde ise kelimenin gerçek anlamında unutulmaz bir dokunuş katan usta bir aktör. Onu, tüm zamanların en iyilerinden biri olarak görmemiz ise kaçınılmaz. Bu ay onunla yeniden buluşacağımız Amsterdam filmindeki Burt Berendsen rolüyle yeniden etkilenmek üzere saatlerimizi ayarlıyoruz. Şık bir örtüyle kaplanmış, gizemini koruyan David O. Russel’ın yeni filmi Amsterdam, tüm cazibesi ve galaksiyi andıran kadrosuyla kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington’ın başrollerini üstlendiği orijinal bir suç macerası olarak tanımlanan film; Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldana, Rami Malek, Alessandro Nivola ve Robert De Niro gibi yıldızlarla parıldıyor. 1930’lu yıllarda Amerikan tarihine tanıklık edeceğimiz Amsterdam, yetenekli bay Christian Bale ile eşsiz bir oyunculuk dersinin en heyecanlı sekansı gibi. Dersi kaçırmayın!