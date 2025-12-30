Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan evlendi
Oyuncu Yiğit Dikmen ve sevgilisi Elif Tezcan, dünyaevine girdi. Hafta başında hızlı bir kararla evlilik başvurusunda bulunan çift, sadece üç gün sonra, cuma günü gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Ünlü oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile hayatlarını birleştirdi.
Sade bir törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."
YİĞİT DİKMEN KİMDİR?
Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de 'Crossfit' ile uğraşmaktadır
2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de gönüllüler takımında yarışmıştı.