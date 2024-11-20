Yılbaşında sahne alacak ünlüler: Hangi ünlü nerede konser verecek?

4 GÜNLÜK KONSER PROGRAMI

Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek? Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık şeklinde 4 günlük konser programları hazırladı.

4- 5 günlük planlanan yılbaşı programı kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar da bulunuyor.