Yılbaşında sahne alacak ünlüler: Hangi ünlü nerede konser verecek?
2025 yılını ünlü isimlerle karşılamak isteyenler için bu yıl oteller 5 günlük bir yılbaşı tatil planı hazırlıyor. Peki, hangi ünlü nerede sahne alacak? Kimler yılbaşında konser verecek? İşte yanıtı...
Bu yıl yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Yani çoğu kişi için yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek.
4 GÜNLÜK KONSER PROGRAMI
Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek? Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık şeklinde 4 günlük konser programları hazırladı.
4- 5 günlük planlanan yılbaşı programı kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar da bulunuyor.
ANTALYA'DA KONSER PROGRAMI
Konser programlarının en yoğun olduğu Antalya'da ünlü sanatçılar Belek, Kemer, Lara- Kundu bölgelerindeki otellerde sahneye çıkacak.
Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak.
Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.