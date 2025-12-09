90'ların unutulmaz aşkı: Yıldız Asyalı ve Arda Kural neden ayrıldı?
Türk televizyonlarının 90'lı yıllar sonu ve 2000'li yıllar başındaki en popüler çiftlerinden biriydi onlar: Yıldız Asyalı ve Arda Kural....Ekranlardaki uyumları, gençlikleri ve içtenlikleri sayesinde izleyicinin kalbinde taht kurmuş, gerçek hayattaki aşklarıyla da magazin gündemini uzun süre meşgul etmişlerdi. Ancak bu masalsı gençlik aşkı, tıpkı ekrandaki diziler gibi, aniden sona erdi. Yıldız Asyalı ve Arda Kural'ın ilişkisi neden bitti?
1998 yılında 'Eyvah Kızım Büyüdü' setinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Yıldız Asyalı ve Arda Kural, büyük bir aşk yaşamış ve o dönbem magazin gündeminde uzun bir süre yer almıştı.
Yıldız Asyalı'nın eşi tarafından şiddet gördüğünü açıklamasının ardından, Arda Kural'la yaşadığı büyük aşk yeniden gündem oldu...
İkili, yıllar sonra canlı yayında bir araya gelmiş ve ilişkilerinin neden bittiğini açıklamıştı. Asyalı, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun."
Asyalı, "İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı" demişti.