Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim

90’ların sonu, 2000’lerin başı… Televizyon dizileriyle parlayan iki genç isim: Yıldız Asyalı ve Arda Kural. Yıldız Asyalı ve Arda Kural’ın yıllar süren ilişkisi, aşkları ve ayrılıklarıyla hafızalarda kalmıştı. Arda Kural ve Yıldız Asyalı yollarını ayırmış olsalar da birbirlerine duydukları sevgi ve açıklamalar ile manşetlere gelmeye devam ettiler...