Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim
Bir dönem Arda Kural ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yıldız Asyalı, özel hayatıyla ilgili sarsıcı bir açıklama yaparak, eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü ileri sürdü. Asyalı, maruz kaldığı şiddeti gözler önüne sermek amacıyla fotoğraf paylaştı.
90’ların sonu, 2000’lerin başı… Televizyon dizileriyle parlayan iki genç isim: Yıldız Asyalı ve Arda Kural. Yıldız Asyalı ve Arda Kural’ın yıllar süren ilişkisi, aşkları ve ayrılıklarıyla hafızalarda kalmıştı. Arda Kural ve Yıldız Asyalı yollarını ayırmış olsalar da birbirlerine duydukları sevgi ve açıklamalar ile manşetlere gelmeye devam ettiler...
"İKİ YIL AŞK ACISI ÇEKTİM"
Ayrılık sonrası Kural'ın "Birbirimize çok aşıktık. Yıldız’dan korkuyorum. Onunla görüşmeme kararı aldım…Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" ifadeleri çok konuşulmuştu.
Yıldız Asyalı da bir röportajında Arda Kural hakkında, “Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı" demişti.
Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti.